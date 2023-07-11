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الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من "الشباب والثقافة"

11 تموز / يوليو 2023 12:48

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غزة-وكالة الرأي 

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء، وفداً من الهيئة العامة للشباب والثقافة، ضم مدير دائرة التدريب د. محمد المدهون، ومدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة رائد عوض، ورئيس قسم الإعلام محمد النعيزي.

وكان في استقبال الوفد، مدير وحدة التنسيق الحكومي محمد حبيب، ومدير الخدمات الصحفية عبد الله كرسوع، ومدير دائرة التدريب وسام رضوان.

بدوره، أشاد حبيب بعمل الهيئة ونجاحاتها، مثمناً الجهود التي تبذلها دوائر العلاقات العامة في كافة المؤسسات الحكومية، لتسليط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لخدمة المواطن الفلسطيني.

وأبدى استعداده لأي تعاونٍ مشترك بين الجانبين في سبيل تطوير العمل وتجويده، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة عمل الهيئة.

من ناحيته، ثمن المدهون الدور البارز والمهم الذي يقوم به المكتب الإعلامي الحكومي في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام، وتسهيل مهامهم، وتسخير إمكانياته الإعلامية لخدمتهم.

وأكد على أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمكتب الإعلامي الحكومي في سبيل تطوير العمل الإعلامي داخل الهيئة من خلال عقد الدورات التطويرية للكوادر الإعلامية.

واتفق الطرفان على تنفيذ مجموعة من الدورات واللقاءات التطويرية والتدريبية التي من شأنها تعزيز قدرات الطواقم الإعلامية العاملة في الهيئة.

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