"الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافات مالية بخان يونس

خان يونس - وكالة الرأي:

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس 10 خلافات مالية بقيمة "11.400" دولار و4976 دينار و3.625 شيكل خلال الأسبوع الماضي.

وقال مدير الشرطة المجتمعية بالمحافظة المقدم إبراهيم السنوار، إنه تم استقبال عدة شكاوى من المواطنين على إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم.

وأضاف السنوار، أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم، وطرح العديد من الحلول، حيث تم التوصل لاتفاق، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

وأكد أن الشرطة المجتمعية تواصل جهودها في حل النزعات بين المواطنين وتقريب وجهات النظر في إطار المحافظة على النسيج المجتمعي.