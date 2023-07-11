"مجمع كمال عدوان " يُقدم 147 ألف خدمة خلال النصف الأول من العام

غزة-وكالة الراي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 147 ألف و8 خدمات طبية خلال النصف الأول لعام 2023م عبر مستشفياته وعياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 51 ألف و228 حالة للمواطنين منهم 13 ألف و396 حالة من حملة التأمينات العسكرية و37 ألف و832 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأظهر التقرير إلى أن قسم المختبر قدم الخدمة لـ 109 آلف و190 حالة في فيما قدم قسم الأشعة في المجمع 10 آلاف و362 خدمة، فيما قدم قسم العلاج الطبيعي الخدمة ل 9143 حالة.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 1106 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت حالات الولادة في المجمع 2101 حالة ولادة ،فيما قدمت أقسام التمريض قدمت الخدمة لـ 15106 حالة.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية.

كما يضم المجمع أقسام الأعصاب والصدرية وقسم المناظير والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة وقسم العلاج الطبيعي للأطفال، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.