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مكافحة المخدرات تضبط "28" فرش حشيش برفح

11 تموز / يوليو 2023 07:08

مكافحة المخدرات تضبط "28" فرش حشيش برفح
مكافحة المخدرات تضبط

رفح - وكالة الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، "28" فرش حشيش خلال مهمتين منفصلتين لها في المحافظة.

وقالت شرطة مكافحة المخدرات برفح: " إن عناصر المكافحة تمكنوا من ضبط "24" فرش حشيش خلال محاولة تهريبها إلى داخل القطاع".

وأضاف العقيد الشاعر" أنه وخلال البحث والتحري عن المواد المضبوطة، والتحقيقات التي أجرتها مكافحة المخدرات أوقفت اثنين من المشتبه بهم في القضية".

وأشار العقيد الشاعر إلى أنه واستكمالاً لمهمة الضبط، تمكنت مكافحة المخدرات برفح بالاشتراك مع مكافحة المخدرات بمحافظة شمال غزة من ضبط وتوقيف ثلاثة مشتبهين على ذمة القضية.

في سياق منفصل ضبطت دائرة مكافحة المخدرات -قسم البلد بمحافظة رفح، المدعو "أ. ش" وبحوزته "4" فروش حشيش خلال كمين لها في منطقة الاختصاص.

ولفتت مكافحة المخدرات إلى أنه تم إحالة كافة المضبوطات والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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