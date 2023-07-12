"الأشغال" تشرع بمسح بيانات كافة المحال التجارية الحكومية

شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بمسح وتدقيق بيانات كافة المحال التجارية الحكومية وترقيمها في قطاع غزة.
وقالت الوزارة، إن طواقم الإدارة العامة للإسكان شرعت بعملية المسح تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المالية والقانونية المترتبة على نتائجها.
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12 تموز / يوليو 2023 10:41
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