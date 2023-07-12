وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة والتشريعي يناقشان مشروع "قانون المسؤولية الطبية" وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلمية": نسعى جاهدين لتوطين خدمة زراعة الكلى بأيدي محلية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: لجنة حضانات قطاع غزة تنفذ دورة تدريب عملي لإنعاش المواليد وكالة الرأي الفلسطينية خريج من غزة يعيد تدوير الإطارات حفاظًا على البيئة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2570) الاربعاء12/7/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تطّلع وفداً من الاتحاد الأوروبي على تطوير مرافق سياحية وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تشرع بمسح بيانات كافة المحال التجارية الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة و6 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأشغال" تشرع بمسح بيانات كافة المحال التجارية الحكومية

12 تموز / يوليو 2023 10:41

جانب من عملية المسح
جانب من عملية المسح

غزةوكالة الرأي:

شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بمسح وتدقيق بيانات كافة المحال التجارية الحكومية وترقيمها في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن طواقم الإدارة العامة للإسكان شرعت بعملية المسح تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المالية والقانونية المترتبة على نتائجها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟