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بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي

"المجلس الأعلى للرياضة":بدء التحضيرات لماراثون الحرية الثاني

12 تموز / يوليو 2023 12:08

"المجلس الأعلى للرياضة":بدء التحضيرات لماراثون الحرية الثاني

غزة- وكالة الرأي:

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمركز الثقافي الماليزي عن بدء التحضيرات لتنظيم ماراثون الحرية الثاني، المقرر يوم (31) أغسطس المقبل، بمناسبة ذكرى استقلال ماليزيا، وذلك بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى.

وجرى الاجتماع التحضيري الأول للماراثون بحضور غسان محيسن مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وشادي سالم مدير المركز الثقافي الماليزي، وماجد أبو مراحيل المدير الفني لاتحاد ألعاب القوى.

وتم الاتفاق على أن يتضمن الماراثون هذا العام على ثلاثة مسافات الأولى (10) كم للمحترفين، و(5) كم للهواة والشباب، و(3) كم للفتيات تحت سن 14 عام.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن نجاح الماراثون العام العام الماضي والأصداء التي حظي بها من خلال التغطية الإعلامية والمشاركة الكبيرة منحت زخما أكبر لهذا الحدث الرياضي الذي مثل إنجازا رياضيا رصدت له جوائز مالية قيمة كانت بمثابة حافز قوي للجميع والخروج بصورة مثالية لاقت استحسان جميع الرياضيين والمتابعين.

وأوضحت اللجنة أن إضافة سباق للهواة والفتيات جاء لإعطاء فرصة أكبر وتشجيع المشاركة لكل الفئات، مع رصد جوائز مالية قيمة أيضا هذا العام من المركز الثقافي الماليزي.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة التحضيرية عن تفاصيل مسار الماراثون وقيمة الجوائز المالية خلال الأيام المقبلة، مع استكمال التواصل مع الجهات المعنية والإدارة العامة للشرطة لتأمين مسار السباق.

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