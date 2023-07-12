"الاقتصاد" ومباحث التموين تبحثان التعاون المشترك

غزة- وكالة الرأي:

بحثت الوحدة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني مع مباحث التموين سبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع مدير الدائرة في الوحدة فادي العريني و محمد الخطيب و يوسف عليوة مع مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة المقدم أحمد قنيطة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عدم تحويل الملفات للنيابة العامة من طرف مباحث التموين إلا من خلال الوزارة كجهة مختصة وتنفيذية في جميع الإجراءات، والاتفاق على تحويلها في الحالات الاستثنائية والطوارئ للنيابة من طرف المباحث.

كما وبحثت الوحدة التعاون في كافة المجالات وتزويد وحدة الشؤون القانونية بالتحقيقات اللازمة في الموضوعات التي تؤثر على الصحة العامة والجنايات وذلك لتدعيم الموقف القانوني في القضايا ذات الاهتمام العام.

واتفقت الوحدة والمباحث على استمرار اللقاءات من أجل مناقشة كافة القضايا والإشكاليات بما يساهم في التسهيل والتخفيف على المواطنين والتجار.