"قيادة الشرطة" تستقبل وفداً من الإطار الشبابي للجبهة الشعبية

غزة- وكالة الرأي:

استقبلت قيادة الشرطة ممثلة بمدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعديه، وعددٍ من مدراء الإدارات المركزية، صباح اليوم الأربعاء، وفداً شبابياً من الإطار الشبابي والطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمدينة عرفات للشرطة غرب مدينة غزة.

وضم الوفد الزائر كل من أ. محمد الغول رئيس لجنة النشاط الشبابي في الإطار الشبابي والطلابي للجبهة الشعبية، وأ. ماهر مزهر مسئول اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني، ومسئولي اتحاد الشباب التقدمي في كافة محافظات قطاع غزة، وأعضاء من جبهة العمل الطلابي.

بدوره، أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح في كلمة له أن الشرطة باعتبارها مكوناً من مكونات المجتمع تُقدر دور الأطر الطلابية والشبابية لكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في الجامعات والمعاهد التعليمية.

وقال إن الشرطة تعمل على تعزيز دور الشباب في المجتمع باعتبارهم عماد الوطن ومساهمتهم في رفع حالة الوعي والتوعية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم المجتمعي.

وبيّن اللواء صلاح أن المؤسسة الشرطية بكل مكوناتها تعمل على تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير أداء منتسبيها بما يحقق المصلحة العامة لأبناء شعبنا.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة النشاط الشبابي في الإطار الشبابي والطلابي للجبهة الشعبية أ. محمد الغول بحالة التطور التي يشهدها جهاز الشرطة لاسيما حالة التعاون والترابط بين الشرطة والمؤسسات والمرافق التعليمية والمراكز المختلفة.

ولفت الغول إلى أن هناك درجة كبيرة من التلاحم والترابط بين المؤسسة الشرطية ومختلف مكونات المجتمع، لاسيما الأطر الطلابية والشبابية، في تعزيز حالة الوعي والمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى الحفاظ على الجبهة الداخلية قوية ومتماسكة.

وتخلل الزيارة، جولةً ميدانية لأعضاء الإطار الشبابي والطـلابي داخل مدينة عرفات للشرطة، اطلعوا خلالها على عمل عددٍ من الإدارات المركزية أبرزها "المباحث العامة، والأدلة الجنائية، ومكافحة المخدرات، وقوات التدخل وحفظ النظام".

وتجول الوفد الزائر داخل معرض الذخائر العسكرية لدائرة هندسة المتفجرات بالشرطة، حيث استعرض مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات العميد عائد حمادة عمل الإدارة وحجم الجهد المبذول في تحييد خطر المخلفات الحربية وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى الحديث عن عمل دائرة وأقسام الأدلة الجناية ودورها في الكشف عن الجريمة.

في السياق ذاته، أطلع نائب مدير إدارة المباحث العامة العقيد محمد الشرافي الوفد على عمل دوائر المباحث العامة المتخصصة، وجهودها في ضبط الجريمة وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية وحفظ النسيج المجتمعي.

من جانبه، بيّن نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد أنور زعرب الدور التوعوي الذي تقوم به دائرة التوعية والإرشاد بالمكافحة للحد من جريمة آفة المخدرات، وجهودها في ملاحقة مروجي وتجار المواد المخدرة, لافتاً في الوقت ذاته إلى الدور التكاملي للمكافحة مع مؤسسات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية.

وفي ختام زيارة الوفد لإدارات الشرطة، كرم مدير عام الشرطة اللواء صلاح الوفد الزائر بدرع الشرطة، مثمناً دورهم المشترك مع مكونات المجتمع في تعزيز حالة الأمن السلمي والمجتمعي.