"داخلية شمال غزة" تُنجز 43 ألف معاملة خلال النصف الأول لـ2023

غزة- وكالة الرأي:

أنجزت مديرية داخلية محافظة شمال غزة - الشق المدني- 43 ألف و95 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال النصف الأول للعام 2023.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية شمال غزة أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 24 ألف 826 شملت 16 الف 162 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة لـ 8 آلاف 664 معاملة مواليد ووفيات.

ولفت التقرير الإحصائي إلى إنجاز دائرة الجوزات 3 آلاف 657 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 742 معاملة.

فيما أتمت دائرة الشئون القانونية 10 آلاف 368 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 1453 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 2049 معاملة، في حين تم أرشفة 18 ألف معاملة تقريباً خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 ألف مواطن من سكان منطقة شمال قطاع غزة، وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.