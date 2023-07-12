وكالة الرأي الفلسطينية الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية ورقة حقائق حول الآثار الكارثية للحصار على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" يُصّدر ورقة حقائق حول الآثار الكارثية لحصار غزة وكالة الرأي الفلسطينية "داخلية شمال غزة" تُنجز 43 ألف معاملة خلال النصف الأول لـ2023 وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يُكرّم الأدلة الجنائية في محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية "قيادة الشرطة" تستقبل وفداً من الإطار الشبابي للجبهة الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُوقف مطلقاً للنار خلال شجار عائلي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" ومباحث التموين تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تحتفي بثلة من مديري مدارسها لبلوغهم سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: تجري جولات ميدانية على مزارعي الزيتون شرق غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

"داخلية شمال غزة" تُنجز 43 ألف معاملة خلال النصف الأول لـ2023

12 تموز / يوليو 2023 01:06

"داخلية شمال غزة" تُنجز 43 ألف معاملة خلال النصف الأول لـ2023

غزة- وكالة الرأي

أنجزت مديرية داخلية محافظة شمال غزة - الشق المدني- 43 ألف و95 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال النصف الأول للعام 2023.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية شمال غزة أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 24 ألف 826 شملت 16 الف 162 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة لـ 8 آلاف 664 معاملة مواليد ووفيات.

ولفت التقرير الإحصائي إلى إنجاز دائرة الجوزات 3 آلاف 657 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 742 معاملة.

فيما أتمت دائرة الشئون القانونية 10 آلاف 368 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 1453 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 2049 معاملة، في حين تم أرشفة 18 ألف معاملة تقريباً خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 ألف مواطن من سكان منطقة شمال قطاع غزة، وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟