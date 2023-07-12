"القضاء الشرعي" ينجز 159272 معاملة خلال النصف الأول من 2023

غزة – وكالة الرأي:

أصدر المجلس الأعلى للقضاء للقضاء الشرعي، تقريره نصف السنوي للعام (2023م) حول الأهداف والإنجازات التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة، ورصد أعمال وإنجازات المجلس والمحاكم الشرعية في قطاع غزة وفق الخطة التشغيلية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لنصف العام (2023م) بلغت ( 159272) معاملة؛ موزعة على (149993) معاملة قضائية و(9279) معاملة إدارية.

ولفت إلى أن إجمالي نسبة الفصل في الدعاوى القضائية في المحكمة العليا الشرعية بلغت (96.5%)، ونسبة الفصل في الدعاوى في محكمتي الاستئناف بلغت (99.43%)، كما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى في المحاكم الابتدائية (70%).

وبين التقرير نصف السنوي أن مجموع عقود الزواج بلغ (8876) عقد، وعدد حالات الطلاق بلغ (1949) حالة، كما تم تسجيل (1788) قضية في أقسام دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري.

ورصد التقرير إجراء دائرة التفتيش القضائي (65) تقرير تفتيش على أعمال المحاكم الشرعية، وتنفيذ وحدة الرقابة الداخلية (80) جولة رقابة على المحاكم الشرعية ودوائر ووحدات القضاء الشرعي، وعقد المكتب الفني ( دورات تدريبية وإنجازه (33) دراسة.

وتمثلت أهم إنجازات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وفق تقريره الصادر في الآتي: (إعلان مسابقة قضائية لتعين قاضٍ شرعي، استكمال هيئة المحكمة العليا، ترقية عدد (7) قضاة في المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف والمكتب الفني، إقرار اتفاقيات تعاون مشترك مع المؤسسات الحكومية والمدنية، إطلاق برنامج إذاعي عبر أثير إذاعة الرأي، البدء في الفترة التجريبية لحوسبة عقود الزواج، وقياس رضا متلقي الخدمة عن طريق توزيع استبيان).



واعتمد التقرير على تقارير المحاكم الإحصائية، والإنجاز من الخطة التشغيلية الذي أعدته وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في سبيل تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية وللمساعدة في اتخاذ القرارات التي من شأنها المساهمة في خدمة المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي عممت على محاكم أول درجة تزويدها بالدعاوى القضائية التي تم رفعها لمدة ستة أشهر ولم تُفصل بعد للوقوف على أسباب عدم فصلها واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.