وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة البحرية" تفتتح برنامجاً تدريبياً لطلبة كلية الرباط وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح معرض بحرك يا غزة للصيد البحري وكالة الرأي الفلسطينية جولات ميدانية على مزارعي الخضار المكشوفة والدفيئات برفح وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء الشرعي" ينجز 159272 معاملة خلال النصف الأول من 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجري جولة علمية لزراعة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية الاجتماعية تفتح المخيمات الصيفية لعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث التعاون مع جمعية العودة الصحية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش قضايا مشتركة بالتعاون مع شرطة الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية ورقة حقائق حول الآثار الكارثية للحصار على قطاع غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

افتتاح معرض بحرك يا غزة للصيد البحري

12 تموز / يوليو 2023 02:28

افتتاح معرض بحرك يا غزة للصيد البحري
افتتاح معرض بحرك يا غزة للصيد البحري

غزة- وكالة الرأي:
استضافت وزارة الزراعة الفلسطينية معرض "بحرك يا غزة.. خير وعزة"  للصيد البحري، والذي أقيمت فعالياته في المتحف البحري التابع لوزارة الزراعة على ميناء غزة.

 وجاء المعرض بمشاركة وزارة الزراعة والمركز  الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مشروع الشبكةالمتوسيطة لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

وشمل المعرض العديد من زوايا العرض التي تخص الصيد البحري من معدات الصيد من شباك ومواتير،وعرض أسماك الزينة وملحقاتها وعرض أسماك تم صيدها من بحر غزة،بالاضافة لمطبخ زوجات الصيادين.

356192114_6426400347439331_7289465346041311087_n 349580858_6426398660772833_114960949007495189_n 347592586_6426398287439537_1637350636360488850_n 347559834_6426396707439695_1203530073328750569_n افتتاح معرض بحرك يا غزة للصيد البحري
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟