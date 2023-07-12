افتتاح معرض بحرك يا غزة للصيد البحري

غزة- وكالة الرأي:

استضافت وزارة الزراعة الفلسطينية معرض "بحرك يا غزة.. خير وعزة" للصيد البحري، والذي أقيمت فعالياته في المتحف البحري التابع لوزارة الزراعة على ميناء غزة.

وجاء المعرض بمشاركة وزارة الزراعة والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مشروع الشبكةالمتوسيطة لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

وشمل المعرض العديد من زوايا العرض التي تخص الصيد البحري من معدات الصيد من شباك ومواتير،وعرض أسماك الزينة وملحقاتها وعرض أسماك تم صيدها من بحر غزة،بالاضافة لمطبخ زوجات الصيادين.