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"الشرطة البحرية" تفتتح برنامجاً تدريبياً لطلبة كلية الرباط

12 تموز / يوليو 2023 02:29

غزة- وكالة الرأي:
افتتحت الشرطة البحرية برنامجاً تدريبياً ميدانياً لطلاب كلية الرباط الجامعية من الدفعة الثامنة لتخصص الملاحة البحرية، لصقل شخصياتهم الأمنية وإكسابهم العلوم اللازمة.

وقال مدير إدارة الشرطة البحرية العقيد رامي نوفل: "إن الشرطة البحرية تقدم سلسلة من البرامج المتخصصة لطلاب الكلية لإكسابهم المهارات الميدانية اللازمة بعد تخرجهم".

وأوضح العقيد نوفل أنّ تدريب الطلاب سيشمل مختلف الدوائر المتخصصة التابعة للشرطة البحرية، لتطوير قدرتهم على العمل وتحسين أدائهم وللتعرف على واقع عمل الشرطة البحرية ،مشيراً إلى أنَّ عدد الطلبة الملتحقين "28" طالباً خريجاً، وسيتم تدريبهم لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، بإشراف ومتابعة دائرة الملاحة والعلوم البحرية.

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