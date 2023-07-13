"الاقتصاد" تصدر إحصائية عمل المعابر خلال أسبوع

غزة- وكالة الرأي:

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني احصائية عمل حركة المعابر من 4 يوليو حتى 10يوليو 2023.

وقالت الإدارة، صباح اليوم الخميس، إنه تم خلال الأسبوع استيراد 2410 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1757 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و653 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 93 شاحنة محملة بحديد الخردة والنحاس والتوت وملابس وشيبس وخضار عبر معبري كرم أبو سالم.

وبين التقرير أنه تم إدخال 270 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم تصدير 10,218 جرام من الذهب والمجوهرات، وكمية الذهب الوارد من الضفة بلغت 9,494 جرام.