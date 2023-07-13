"الإعلام الحكومي" يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة تمكين

غزة – وكالة الرأي

وقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشترك مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير أحمد الوادية؛ لدعم سبل التفاهم المشترك وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

وحضر مراسم التوقيع، كلاً من: مستشار التعاون الدولي للمكتب الإعلامي د. تيسير محيسن، ومدير الخدمات الصحفية عبد الله كرسوع.

وأوضح معروف بأن المذكرة تهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين الإعلام الحكومي ومؤسسة تمكين، ودعم سبل التفاهم المشترك، وتعزيز المساهمة المجتمعية من خلال العمل في المجالات التدريبية المختلفة.

وبين أن المذكرة تناولت إمكانية الاستفادة من العاملين في "الإعلام الحكومي" في تدريب وتنمية مهارات المشاركين في دورات وأنشطة المؤسسة، في ظل تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم ومساندة هذه الأنشطة.

من جانبه، أشار الوادية إلى أن مؤسسته ستعمل على توفير كل الإمكانيات اللوجستية اللازمة في سبيل تطوير المسيرة العلمية والعملية للإعلام، وتنمية قدرات الشباب.

والتقت رغبة الطرفين في تحقيق تعاونٍ مشترك؛ من أجل تقديم مضامين تدريبية وتطويرية متعددة تهدف إلى تطوير العمل وتجويده، والنهوض بالشباب الفلسطيني.