سلطة الطاقة تتفقد مشروع الطاقة الشمسية لـشركة"حياة غزة"

غزة- وكالة الرأي:

زار وفد من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، محطة الطاقة الشمسية التي تمتلكها شركة "حياة غزة باور" للطاقة، أمس الأربعاء، والمقامة على أطراف بلدة خزاعة جنوب شرق خانيونس، لمتابعة مراحل إنجاز المشروع.

وترأس الوفد م. جلال اسماعيل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إضافة للمجلس الاستشاري لسلطة الطاقة وعدد من مدراء الإدارات والوحدات ذات العلاقة، وكان في استقبالهم كلا من: د. تهاني أبو دقة، وم. فتحي الشيخ خليل، وطاقم من المهندسين والفنيين العاملين على المشروع.

واطلع الوفد على تقدم سير العمل في المشروع الذي سيوفر كهرباء بقدرة 2 ميجا واط، الأمر الذي سيسهم في رفد الشبكة بمزيد من الطاقة، كواحد من الحلول المأمولة في تحسين واقع الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح م. الشيخ خليل وصول المشروع لمراحله الأخيرة، مبينا أنه تم الانتهاء من تركيب الخلايا الشمسية، والتمديدات الكهربائية داخل المحطة، واتمام أعمال الربط الكهربائية لمكونات المحطة، وتركيب أجهزة الإنفيرتر اللازمة للطاقة الشمسية، وبحسبه، لم يتبقى سوى بعض التجهيزات المفترض وصولها قريبا عبر المعابر الحدودية، من ثم سيتم الربط على شبكة الكهرباء العامة بالتنسيق مع سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء غزة.

من جهته ثمن م. إسماعيل الجهود التي تبذلها شركة حياة غزة، لافتا إلى أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، تشجع هذه المشاريع وتوليها اهتماما كبيرا كونها تسهم بشكل جزئي في رفد قطاع الكهرباء بمصدر إضافي للطاقة، الأمر الذي من شأنه تجويد الحالة العامة للكهرباء، وزيادة المصادر في ظل النقص الذي يعانيه القطاع منذ عدة أعوام.