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متوسط أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

14 تموز / يوليو 2023 06:31

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

غزة-وكالة الرأي 

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 14.تموز/يوليو .2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

أسعار اسعار الخضروات
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