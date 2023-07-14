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"التنمية "و"هواة الصيد " تنفذان مشروع الدعم النفسي للمعنفات وأطفالهم

14 تموز / يوليو 2023 07:52

غزة-وكالة الرأي
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية لهواة الصيد والرياضة البحرية مشروع الدعم النفسي للنساء المعنفات وأطفالهم في بيت الأمان ، وذلك من خلال تنظيم رحلة في عرض البحر وجلسة تفريغ نفسي تخللها عدد من الأنشطة الهادفة والجوائز القيمة .

من جانبه، أكد د. حسام الدجني مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة على اهمية تنفيذ مشاريع الدعم النفسي للنساء المعنفات، لدورها الفعال في خلق بيئة اجتماعية وصحية ونفسية سليمة لهن ، مثمنا عاليا دور الجمعية في تنفيذ مثل هذه المشاريع

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. عبدالله الكباريتي بدور وزارة التنمية الاجتماعية في مساندة كافة الشرائح المهمشة والفقيرة ، ومراعاتها للنساء المعنفات والبحث لايجاد حلول لقضايهم بشتى الطرق والوسائل المختلفة .

من ناحيتها، أعربت مدير بيت الأمان أ. سهاد قنيطة عن شكرها  للجمعية على هذا النشاط الذي كان له الدور الإيجابي والفعال على النساء المعنفات وموظفات بيت الأمان أيضا ، مطالبة بمزيد من الدعم والإسناد لهذه الشريحة .
 

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