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"التنمية "و "جمعية رعاية كبار السن" تبحثان التعاون المشترك

14 تموز / يوليو 2023 08:08

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غزة-وكالة الرأي
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية دائرة كبار السن اللقاء التشاوري الاول في جمعية رعاية كبار السن ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه كبار السن والعمل على مواجهتها وحلها.

وحضر اللقاء كلاً من أ. حسام ابوالخير مدير عام الادارة العامة للأسرة والمراة و أ. احمد العبادلة مدير دائرة كبار السن و أ. صلاح العمصى من دائرة كبار السن ومن الجمعية كان الحضور أ. محمود ابوحصيرة (نائب رئيس مجلس الإدارة) و أ. زكي بارود (عضو مجلس الإدارة ) وأ. اياد حلس (المدير التنفيذي)

ومن الجامعة الإسلامية د. امجد المفتي و لفيف من رؤساء ومدراء وممثلين المجتمع المدني المهتمين بكبار السن.

 

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