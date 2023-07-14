"التنمية "و "جمعية رعاية كبار السن" تبحثان التعاون المشترك

غزة-وكالة الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية دائرة كبار السن اللقاء التشاوري الاول في جمعية رعاية كبار السن ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه كبار السن والعمل على مواجهتها وحلها.

وحضر اللقاء كلاً من أ. حسام ابوالخير مدير عام الادارة العامة للأسرة والمراة و أ. احمد العبادلة مدير دائرة كبار السن و أ. صلاح العمصى من دائرة كبار السن ومن الجمعية كان الحضور أ. محمود ابوحصيرة (نائب رئيس مجلس الإدارة) و أ. زكي بارود (عضو مجلس الإدارة ) وأ. اياد حلس (المدير التنفيذي)

ومن الجامعة الإسلامية د. امجد المفتي و لفيف من رؤساء ومدراء وممثلين المجتمع المدني المهتمين بكبار السن.



