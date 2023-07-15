وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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15 تموز / يوليو 2023 09:09
غزة-وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 15.7.2023 وفقاً لوزارة الزراعة على النحو التالي :
نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير
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09:13الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة
09:09أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم
20:08الكهرباء تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة
21:145 شهداء وإصابة 6 إسرائيليين في 182 عملاً مقاوماً بالضفة
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