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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم

15 تموز / يوليو 2023 09:09

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

غزة-وكالة الرأي 

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 15.7.2023 وفقاً لوزارة الزراعة على النحو التالي :

اسعار المنتجات اسعار الخضروات
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