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روبوتات شمسية تعيد تشجير غابات الأمازون في بيرو

15 تموز / يوليو 2023 10:45

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أطلقت منظمة غير حكومية في بيرو مشروعًا تجريبيًا باستخدام الروبوتات الشمسية للمساعدة في إعادة تشجير غابات الأمازون، فهل تستطيع تلك الروبوتات انقاذ غابات الأمازون التي تعد رئة الأرض من الانهيار والدمار؟.

قالت صحيفة الاكونوميستا الإسبانية إن  الروبوت يعمل بالطاقة الشمسية وقادر على زراعة 600 شجرة في صباح يوم واحد، ويمكن أن يعزز بشكل كبير جهود إعادة التشجير في المنطقة.

ويمتلك دعاة الحفاظ على البيئة الذين يعملون في منطقة الأمازون البيروفية أداة جديدة ذات تقنية عالية في معركتهم ضد إزالة الغابات في المنطقة.

وعقدت المنظمة الغير حكومة التي تدعى "حماة الغابة" Junglekeepers ، شراكة مع شركة الروبوتات السويسرية ABB لتجربة روبوت زراعي في الغابة.

وقال خوان خوليو دوراند توريس ، نائب رئيس المنظمة ، وهو عامل مناجم سابق تحول إلى دعاة حماية البيئة: "عمال المناجم ، الحطاب ... لديهم تكنولوجيا متقدمة. يمكنهم تدمير الكثير من الأشياء"، مضيفا "إذا كان لدينا روبوت هنا يساعد في زراعة الأشجار ويمكن للسكان المحليين المشاركة وتعلم التكنولوجيا ، فسيكون الأمر أشبه بالقتال معًا".

وقدمت الشركة روبوت "YuMi" ثنائي الذراع الذي يعمل بالطاقة الشمسية ، والذي تم تصميمه في البداية لتحقيق الأهداف التي تم وضعها في مختلف الصناعات، وهو متصل بقاعدة في السويد على  12000 كم ، عبر خدمة الواي فاي عبر الأقمار الصناعية الشمسية.

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