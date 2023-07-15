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" الإقتصاد " تنظم 38 زيارة على محال الذهب والمجوهرات في غزة

15 تموز / يوليو 2023 01:22

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غزة-وكالة الرأي 
نفذت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني " 38 "زيارة على محال الذهب والمجوهرات في قطاع غزة.

وأوضحت المديرية أن الهدف من الجولات التفتيشية على محلات الذهب، هو التأكد من وجود الدمغة الفلسطينية على كل مشغول، والتزام المحال بتعليمات الوزارة.

وأكدت الطواقم أنها زارت 3 مصانع لتصنيع الذهب واطلعت على المشغولات، والمشاكل والعقبات التي يواجهونها.

وأشارت المديرية إلى أن جولاتها مستمرة على محال الذهب والمجوهرات في كل المحافظات على مدار الأسبوع ،وذلك لضمان الالتزام بإجراءات المديرية.
 

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