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الصحة تناقش المقترح الجديد لآلية تحرير تقارير الحوادث القضائية

16 تموز / يوليو 2023 10:26

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غزة-وكالة الرأي

ناقش أ.سائد أبو عطا مدير الشئون الإدارية والمالية للمستشفيات و د. محمد العطار مدير دائرة طب الطوارئ الآلية الجديدة المقترحة لتحرير تقارير الحوادث القضائية، وذلك بحضور المدراء الإداريين والماليين ورؤساء أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وتطرق اللقاء الى الآلية المعمول بها حاليا في تحرير تقارير الحوادث القضائية ومبررات التوجه الجديد الذي من خلاله ستكون الجهة المحددة لسبب الإصابة هي وزارة الداخلية وفق آلية متفق عليها بالخصوص.

يذكر أنه تم تطبيق الآلية الجديدة في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والأقصى لفترة تجريبية، حيث تم اتاحة الفرصة للمستشفيات المذكورة الحديث عن أهم الملاحظات التي تم رصدها خلال التطبيق.

وفي نهاية اللقاء تم ادارة نقاش عام حول المقترح الجديد والاتفاق على البدء في تطبيقه في الأول من اغسطس 2023.

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