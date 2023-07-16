"التنمية "تؤكد على دور الأفراد والمجتمع في مكافحة العنف المنزلي

غزة-وكالة الرأي

أكدت أ. سهاد قنيطة مدير بيت الأمان على دور الأفراد والمجتمع في مكافحة العنف المنزلي ، موضحة كيفية التعامل معه .

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بادارة مؤسسة بيت الأمان في الورشة التي عقدت في جمعية ومركز صحة المرأة جباليا وقامت بتنفذه من خلال جمعية عبد الشافي وذلك حول"دور بيت الأمان في حماية النساء والفتيات من العنف الموجه من أفراد الأسرة لبعضهم البعض والأثار النفسية المترتبة على أفراد الاسرة .

وأشادت قنيطة بجهود بيت الامان في تقديم خدمات الايواء والاستشارة وجميع الخدمات الحياتية والصحية والقانونية واستعداد بيت الأمان وجهوزيته لاستقبال الناجيات من العنف وتقديم مايلزم لهم من خدمات حماية والعمل على ايجاد حلول تحد من العنف بشكل عام , واعادة دمجها بالمجتمع بشكل صحي ولائق .

واختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات من المشاركين بما يتعلق بألية الحد من العنف المنزلي الموجه للنساء .