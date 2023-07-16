وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: المقاومة بالضفة متصاعدة وتفاجئ العدو في ضرباتها وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية "تؤكد على دور الأفراد والمجتمع في مكافحة العنف المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة بالضفة متصاعدة وتفاجئ العدو في ضرباتها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش المقترح الجديد لآلية تحرير تقارير الحوادث القضائية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخليّ بلدة تقوع ببيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الاندونيسي يتسلم جهاز "ديلزة "لمرضى الكلى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تبحث سبل توفير الدعم القانوني للأسرى ومناصرتهم وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال" تنظم زيارات ميدانية لعدد من مصانع مواد البناء وكالة الرأي الفلسطينية "التفتيش وحماية العمل" تنفذ لقاء توعوي في مستشفى الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

"التنمية "تؤكد على دور الأفراد والمجتمع في مكافحة العنف المنزلي

16 تموز / يوليو 2023 10:33

361169215_667813572039448_6513205346682370425_n
361169215_667813572039448_6513205346682370425_n

غزة-وكالة الرأي 

 أكدت أ. سهاد قنيطة مدير بيت الأمان على دور الأفراد والمجتمع في مكافحة العنف المنزلي ، موضحة كيفية التعامل معه .

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بادارة مؤسسة بيت الأمان في الورشة التي عقدت في جمعية ومركز صحة المرأة جباليا وقامت بتنفذه من خلال جمعية عبد الشافي وذلك حول"دور بيت الأمان في حماية النساء والفتيات من العنف الموجه من أفراد الأسرة لبعضهم البعض والأثار النفسية المترتبة على أفراد الاسرة .

وأشادت قنيطة بجهود بيت الامان في تقديم خدمات الايواء والاستشارة وجميع الخدمات الحياتية والصحية والقانونية واستعداد بيت الأمان وجهوزيته لاستقبال الناجيات من العنف وتقديم مايلزم لهم من خدمات حماية والعمل على ايجاد حلول تحد من العنف بشكل عام , واعادة دمجها بالمجتمع بشكل صحي ولائق .

واختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات من المشاركين بما يتعلق بألية الحد من العنف المنزلي الموجه للنساء .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟