"سلطة الأراضي" تشرع باستخدام رموز barcode and QR للأرشفة

غزة-وكالة الرأي

عد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز استخدام الباركود الـ QR code في عملية الأرشفة تحولاً نوعياً .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها دائرة الأرشيف حول نظام الارشفة باستخدام الية الترميز الحديثة وذلك ضمن السياسة العامة للتحول الرقمي وتجويد الخدمات والوصول الى أعلى درجة في مجال حفظ الوثائق والمستندات ومنع إحداث أي تغير عليها .



واعرب د. الباز عن شكره لدائرة الأرشيف ووحدة الحاسوب على جهودها المتواصلة في تطوير أنظمة الأرشفة وحفظ المستندات لمنع ضياعها أو تلفها أو احداث أي تغيير عليها .

وفي السياق ذاته، أوعز د. الباز الى الجهات المختصة في سلطة الأراضي لتوفير كل ما يلزم للبدء الفعلي بتطبيق رموز barcode and QR بعد نجاح الفترة التجريبية .

من جهته، أكد م. معتصم السقا مدير وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات أهمية استخدام رموز ال QR في تعزيز كفائه وأمان الأوراق الرسمية مشيرا الى أن استخدام هذه الرموز يساهم في تسهيل وتسريع العمليات الإدارية ويوفر حماية إضافية للبيانات الحساسة .

وقال م. السقا :" أن مميزات الأكواد في مستندات سلطة الأراضي وبالأخص في الأرشيف تسهيل تصنيف الأوراق وسرعه وسهولة تداولها من خلال البرامج ، لافتاً أن استخدام رموز ال QR يقلل الأخطاء الذي قد تنجم عن استخدام الطرق التقليدية في الأرشفة ، حيث يتم تحميل المعلومات مباشرة من الرمز دون الحاجة إلى إدخالها يدويًا.

وأضاف :" كما يساعد في تقليل الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوي ويعزز دقة المعلومات المتاحة والمتداولة

من جانبه ،استعرض مدير دائرة الأرشيف أ. خالد الحلبي سير العمل باستخدام رموز ال QR و اهم ميزات وايجابيات النظام ، والمراحل التي مرت بها عملية الأرشفة خلال الفترة التجريبية