حماس: عملية حاجز "تقوع" ضربة طبيعية للعدو الصهيوني

غزة - وكالة الرأي:

قالت حركة حماس، إن عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا صباح اليوم الأحد، قرب حاجز تقوع جنوب بيت لحم ضربة طبيعية لعدو مجرم لا يحترم الإنسانية، ويمارس مجازره دون أي اعتبار للقيم والمبادئ والأعراف الدولية والقانونية، ولا تزال مجزرة جنين الأخيرة لعنة تطارده.

وباركت الحركة في تصريح صحفي، العملية البطولية، مؤكدةً أن عيون المقاومة متيقظة وتتربص بالعدو كل مرصد، وستواصل العمل لتحرير الأرض والمقدسات، وإنهاء هذا الاحتلال بقوة سيف القدس الذي لا يزال مشرعا".

وأضافت: "على العدو أن يستعد لتلقي الضربة تلو الضربة في كل أنحاء أرضنا المحتلة".