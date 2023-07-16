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خلال النصف الأول من العام

" داخلية غزة" تُنجز 92 ألف و311 معاملة

16 تموز / يوليو 2023 12:37

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غزة-وكالة الرأي 

أنجزت مديرية داخلية محافظة غزة -الشق المدني-92 ألف 311 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال النصف الأول لعام 2023.

وأوضح مدير عام مديرية داخلية غزة فادي إنعيم أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 52 ألف 616 معاملة، تشمل إصدار بطاقات الهوية بأنواعها، ومعاملات جمع الشمل، بالإضافة لإصدار شهادات المواليد والوفيات.

وقال إنعيم:" إن دائرة الجوزات أتمت 12 ألف 981 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات وشؤون الأجانب 1068 معاملة".

ولفت إنعيم إلى إنجاز دائرة الشؤون القانونية 18 ألف 465 معاملة، فيما أتمت دائرة الشئون العامة 3 آلاف 851 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن السيرة والسلوك للمواطنين، كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 3 آلاف 132 معاملة.

يشار إلى أن مديرية داخلية غزة تُقدم خدماتها لأكثر من 886 ألف و286 نسمة من قاطني المحافظة وذلك عبر مكاتبها المتعددة

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