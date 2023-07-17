الأوقاف تطلق مخيمات سفراء الوحي لتثبيت القرآن الكريم

غزة- وكالة الرأي:

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المخيم القرآني (سفراء الوحي)، بمشاركة 259 طالبًا وطالبة من طلبة ديوان الحفاظ التابع لوزارة الأوقاف على مستوى المحافظات الخمس، والذي يستمر لمدة (12) يومًا.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم د. محمد سالم أن الأوقاف تهدف من خلال هذا المخيم إلى تثبيت القرآن الكريم لدى طلبة ديوان الحفاظ الذين أتموا الختمة الخامسة للمصحف الشريف، وتهيئتهم للالتحاق بسرد القران الكريم على جلسة واحدة.

وأضاف: "يُسمّع طلبة الديوان خلال الأيام الستة الأولى خمسة أجزاء سردًا في كل يوم، ثم يسمّعون في اليوم السابع والثامن والتاسع عشرة أجزاء في كل يوم، وفي اليومين العاشر والحادي عشر يستعد الطلبة لسرد القرآن كاملًا على جلسة واحدة".

وأشار إلى أن المخيم يعد بادرة لتخريج 300 من الذين يسردون القرآن الكريم على جلسة واحدة خلال العام، مشيرًا إلى أن نحو 60 من الحفظة سردوا القرآن منذ مطلع العام الجاري 2023.

وشكر سالم الطواقم في دائرة الحفاظ ورؤساء الأقسام والمشرفين وجميع العاملين في الميدان على جهودهم الكبيرة في خدمة كتاب الله وطلبة العلم.