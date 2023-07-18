النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2575)  الثلاثاء   18/7/2023

1947 البريطانيون يتصدون قرب الساحل الفلسطيني لسفينة "إكسودوس" (الخروج) التي تحمل أربعة آلاف مهاجر يهودي غير شرعي إلى فلسطين، وتأمرها بالعودة من حيث أتت (ألمانيا).