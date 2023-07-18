النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2575) الثلاثاء 18/7/2023
أخبار فلسطينية
فلسطين تندد بقرار إسرائيلي يهدف للسيطرة على الآثار بالضفة
اشتية: الأراضي الفلسطينية تشهد أوضاعا معقدة بشكل غير مسبوق
صحة” غزة: 50 بالمئة من مرضى السرطان لا يجدون العلاج- (فيديو)
العراق وفلسطين يبحثان استضافة اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد
هنية: الضفة تشهد تغييرا جذريا وغزة قاعدة صلبة للمقاومة
"الصحة" بغزة: نحذر من تفاقم نقص أدوية الأورام ونحمل الاحتلال المسؤولية
هنية: الضفة انتصرت على ظروفها وغزة رصيد استراتيجي لمشروع المقاومة
أخبار إسرائيلية
الجيش الإسرائيلي يشهد حالة تمرد ضد الحكومة
الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق بادرت للقاء خاطفيها
إسرائيل تعترف بمغربية الصحراء وتدرس فتح قنصلية لها
نتنياهو: رفض الخدمة العسكرية يعرض الإسرائيليين للخطر
احتجاجات واسعة في "إسرائيل"
هرتسوغ يتوجه إلى واشنطن للقاء بايدن
هآرتس: تركيا تحولت إلى ملجأ للمجرمين من فلسطينيي الداخل
اخبار دولية
بايدن يدعو نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة
أخبار عربية
أبو الغيط يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني المناضل مروان البرغوثي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مسيرة في مخيم جنين تندّد بـ”اعتقالات سياسية” نفّذها الأمن الفلسطيني
الجهاد الإسلامي: قوات الأمن الفلسطينية تعتقل 5 من أعضاء الحركة في جنين
الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل 25 بالضفة
مسؤول فلسطيني: أزمة الأونروا مركبة وتهدف لتصفية قضية اللاجئين
غزة.. لجنة تطالب مختطفي إسرائيلية في العراق بتبادلها مع أسرى فلسطينيين
الشرق الأوسط
بايدن يدعو نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة
الاهرام المصرية
إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
اشتية يدعو "اليونيسكو" لحماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مُحاولات الاحتلال "تهويدها وأسرلتها"
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون "الأقصى".. وآخرون يحرقون سيارات بالقدس
إصابة خطيرة لشاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم "الفوار" بالخليل
الشروق المصرية
إسرائيل تعين أول ملحق عسكري لها في المغرب
اشتية: إسرائيل تمارس التمييز العنصري في إمدادات المياه للفلسطينيين
للمرة الـ219 خلال 13 سنة.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب
بعد زرع جهاز مراقبة بجسده.. «هآرتس» تشكك في حالة نتنياهو الصحية
لجنة بالكنيست تصادق على مشروع قانون يحظر النشاط السياسي للفلسطينيين بالجامعات الإسرائيلية
إصابة خطيرة لشاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى وآخرون يحرقون سيارات بالقدس
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية
إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب
الغد الأردنية
هل يفشل ملف "المعتقلين السياسيين" الشائك حوار الفصائل الفلسطينية المقبل؟
الشرق القطرية
" تدعمه واشنطن ولا تفرضه.. ماذا تبقى من حل الدولتين؟
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة
"التعليم" تعلن عن منح دراسية في تايلند للعام الدراسي 2023/2024
قيادي بالشعبية: ملاحقة السلطة للمقاومين بالضفة لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق التحرير
الناشطة البرغوثي: عمليات المقاومة المتصاعدة تردع اعتداءات المستوطنين بالضفة
وفاة والد الأسير القسامي سليم محمد حجة من نابلس
20 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة
القدس المحلية
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
ارتفاع عدد المستوطنين المعتقلين إداريًا إلى 8
العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع طفلة دهساً في خان يونس
الاحتلال يحاكم شابًا حاول إطلاق صاروخ من القدس
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في نابلس
جامعة النجاح الوطنية تطلق احتفالات تخريج الفوج الثالث والأربعين
السلطة الفلسطينية ردًا على "كتيبة جنين": لا تهاون ولا مجاملة في تطبيق القانون
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من رام الله ونابلس وبيت لحم
نادي الأسير يوضح: لا حريق في سجن النقب وأسرانا بخير
نادي الأسير يوضح: لا حريق في سجن النقب وأسرانا بخير
مستوطنون يقتلعون عشرات أشجارا ويدمرون محاصيل زراعية شرق الخليل
المفتي يدعو إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات النارية في المناسبات
الأسير محمد أبو الرب من جنين يدخل عامه الـ22 في الأسر
جريدة الأيام
إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام والاحتلال يشنّ حملة هدم وتجريف واقتلاع
الداخلية": لا تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام
الحكومة تعتمد تقرير حصر الأضرار في جنين ومخيمها
بايدن يدعو نتنياهو للقاء قريب في أول اتصال هاتفي بينهما منذ أشهر
إسرائيل "تسهّل" دخول الفلسطينيين الأميركيين من الضفة عبر مطارها
الاحتلال يدفع بمشروع قانون يسمح بتحويل ميزانيات إضافية للمستوطنات
نتنياهو يتعهد بإجراءات صارمة لمواجهة رفض أداء الخدمة العسكرية
»الديوان الملكي المغربي: إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
وكالة صفا
منصور: الضحايا الفلسطينيون يُحرمون من حقهم بالعدالة
منصور: الضحايا الفلسطينيون يُحرمون من حقهم بالعدالة
اعتقال ٦ شبان بمناطق متفرقة من رام الله
كتيبة جنين: حشود الجماهير تؤكد صوابية النهج وأن المقاومة هي الخيار
مستوطنون يقتحمون بلدة العوجا
الاحتلال يوقف العمل بتوسعة الشارع الرئيس في الرشايدة شرق بيت لحم
بلدية الاحتلال تجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان قسرًا
السلطة تهدد المقاومة في جنين بعد دعوتها لمظاهرات
حماس تجدد مطالبتها للسلطة بالإفراج عن السياسيين والمقاومين
وكالة الرأي الفلسطينية
42 مواطنًا من ذوي أسرى غزة يزورون ذويهم المعتقلين في "نفحة"
فيديو الإعلام الحكومي يُنظم لقاءً حواريًا مع سلطة الطاقة وشركة الكهرباء
النيابة العامة تحذر من استخدام السلاح والمفرقعات خلال اعلان نتائج التوجيهي
إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
كتيبة جنين تدعو لمسيرات غضب رفضا لملاحقة السلطة لمقاوميها
بتسيلم" ينشر تحقيقاً حول ظروف استشهاد الطفل محمد التميمي
فلسطين اليوم
بعد توارد الأنباء عن وقوع حريق في النقب... نادي الأسير: أسرانا بخير والحريق وقع في سجن جنائي
المرور بغزة: وفاة وإصابتان بـ 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
دفعة جديدة من أهالي أسرى غزة يزورون ذويهم في سجن "نفحة"
تظاهرات في عدة مناطق من "إسرائيل" رفضاً للتعديلات القضائية
سما نيوز
صِدام بين غالانت وبن غفير بشأن أوامر الاعتقال الإداريّ
نقل 5 معتقلين للمستشفى إثر حريق بسجن "ديكل"
حماس تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة
"السياحة والآثار" تستنكر إجراءات الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة
عرب 48
رفضا لملاحقة مقاومين من قبل السلطة: مسيرة في مخيّم جنين... واستنفار أمنيّ في الضفة
مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى
هجوم للمستوطنين في حوارة وإصابة طفل برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
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الاحتلال يمنع مواطنا من برطعة من الدخول إلى ب ...
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- 18 تموز (يوليو)
- 1947 البريطانيون يتصدون قرب الساحل الفلسطيني لسفينة "إكسودوس" (الخروج) التي تحمل أربعة آلاف مهاجر يهودي غير شرعي إلى فلسطين، وتأمرها بالعودة من حيث أتت (ألمانيا).
- 1948م بدء سريان الهدنة الثانية في تمام الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم, وتقرر وقف القتال في جميع أنحاء فلسطين بناء على قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948).
- 1290 م ملك إنكلترا إدوارد الأول (1239 - 1307) يأمر بطرد جميع اليهود من بلاده.