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"الصحة" تنظم حفلاً تكريمياً لموظفيهاً الذين بلغوا سن العطاء

18 تموز / يوليو 2023 10:31

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غزة-وكالة الرأي

نظمت الادارة العامة للهندسة والصيانة بوزارة الصحة حفلاً تكريمياً لتسعة عشر موظفاً ممن بلغوا سن العطاء على مدار عامين، وذلك بحضور مدراء وموظفي الدوائر العاملة والمساندة للهندسة والصيانة وعدد كبير من المهندسين.

بدوره، أشاد الوكيل المساعد بوزارة الصحة المهندس بسام الحمادين بجهودهم وتضحياتهم التي قدموها خلال فترة عملهم بالوزارة، والتي لم يبخلوا خلالها بجهدهم في بذل اقصى طاقات العطاء في سبيل تطوير العمل وتعزيزه.

من جهته ، بين المدير العام للهندسة والصيانة المهندس مازن العرايشي الجهود والانجازات التي اضافوها للعمل خلال فترة عملهم ومحافظتهم على سير العمل، ودماثة خلقهم، متمنين لهم دوام التوفيق وحياة مملوءة بالعطاء والصحة.

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