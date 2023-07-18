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"الزراعة " تنظم جولة إرشادية لمزارعي البستنة الشجرية برفح

18 تموز / يوليو 2023 10:49

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غزة-وكالة الراي 
نفذ قسم الإرشاد النباتي في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة رفح جولة ميدانية لمزارعي البستنة الشجرية في المحافظة " الجوافة والعنب" ، وذلك ضمن سياسة وجهود الوزارة لضمان الحصول على منتجات آمنة وذات جودة عالية من حيث الكم والنوع .

وخلال الجولة قدمت طواقم الزراعة الإرشادات الفنية اللازمة للتعامل مع محصول الجوافة، ومكافحة الآفات والأمراض لا سيما أمراض التربة وعمليات التسميد اللازمة وطرق الري السليمة.

في السياق، قدم مهندسو الزراعة الإرشادات اللازمة لاستخدام المبيدات ذات فترة الأمان المنخفضة في مكافحة ديدان ثمار العنب، مؤكداً على أهمية مراعاة ذلك خلال عمليات القطف.


 

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