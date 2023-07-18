"ديوان المظالم" و"بلدية خان يونس" يناقشان قضايا مشتركة

غزة-وكالة الرأي

التقي ديوان المظالم يمثله أ.عليان الجرف رئيس قسم التدخل السريع مع رئيس بلدية خانيونس د.علاء البطة ود .يوسف شبير وذلك من اجل متابعة بعض المظالم التى تقدم بها بعض المواطنين وتقع ضمن اختصاص وصلاحيات بلدية خانيونس.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة حيثيات وتفاصيل المظالم من اجل الوقوف على طبيعتها والخروج بالتوصيات المناسبة ورفع تقرير بالنتائج من اجل اتخاذ القرار المناسب .

من جانبه، اوضح الجرف ان القضايا المنظورة أمام القضاء لا تقع ضمن صلاحيات الديوان مشيرا الى أن النزاعات بين الافراد تخرج أيضاً من اختصاصات الديوان.

