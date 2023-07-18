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قرية الفنون والحرف التابعة لـبلدية غزة تنفذ "3"دورات للفتيات

18 تموز / يوليو 2023 01:11

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غزة-وكالة الرأي 

نفذت قرية الفنون والحرف التابعة لـبلدية غزة ثلاثة دورات للفتيات، وذلك ضمن أنشطة الإجازة الصيفية التي تنفذها القرية لتطوير مهارات الفتيات في مجالات مختلفة.

وأوضحت مديرة القرية م. نهاد شقليه أن الدورات الثلاثة تم تنفيذها في مجال لف الورق ( الكولينج )، وعمل اكسسورات بالخرز، ودورة صوف الكروشية، وذلك بمشاركة 40 مشاركة من الفئة العمرية المحصورة بين 10 و 16 سنة ،والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

يذكر أن قرية الفنون والحرف تنفذ أنشطة وفعاليات مختلفة تعنى بالفنون والتراث وإحياء المناسبات الوطنية وتشجيع ودعم المواهب في مجالات التراث والرسم والفنون الأخرى.
 

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