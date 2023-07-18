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"الشرطة المجتمعية" بخانيونس تُنـهي عدة خلافات مالية

18 تموز / يوليو 2023 01:21

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غزة-وكالة الراي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس 14 خلافاً مالياً بقيمة "36.195" شيكل  و 5950 دينار و 630 دولار خلال الأسبوع الماضي.

وأشار المقدم إبراهيم السنوار مدير الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس أنه تم استقبال عدة شكاوى من المواطنين على إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم.

ولفت إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم، وطرح العديد من الحلول، حيث تم التوصل لاتفاق، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

وأكد السنوار أن الشرطة المجتمعية تواصل جهودها في حل النزعات بين المواطنين وتقريب وجهات النظر في إطار المحافظة على النسيج المجتمعي.

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