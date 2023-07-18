"هنية" يفتتح مشروع إعادة تأهيل مبنى نادي شباب رفح

غزة-وكالة الرأي

افتتح عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشروع إعادة تأهيل مبنى نادي شباب رفح الرياضي،وذلك ضمن عدة مشاريع نفذها المجلس في عدد من النوادي الرياضية، لإعادة ترميم مرافقها.

وحضر الافتتاح رئيس النادي أ. عصام قشطة وأعضاء مجلس الإدارة، و د. يحيى الخطيب مسير أعمال المجلس الأعلى في المحافظات الجنوبية والوفد المرافق له، ولفيف من الشخصيات والكوادر الرياضية بالنادي.

وأعرب أ. عبد السلام هنية عن سعادته بزيارة نادي شباب رفح الرياضي، مشيداً بجهود مجلس إدارة النادي السابق، مهنئاً المجلس الجديد.

وأكد هنية على اعتزازه بجميع الرياضيين الذين كانت لهم بصمة واضحة في تاريخ نادي شباب رفح.

وقال : " نفتخر بنادي شباب رفح كزعيم لكرة القدم الفلسطينية، من خلال الإنجازات التي حققها ويحققها، ونتمنى له التوفيق"،مشيداً بجهوده المبذولة دائمًا لدعم نادي شباب رفح، والأندية الرياضية بشكل عام.

وأضاف قشطة: "سعداء بعلاقتنا مع أ. عبد السلام هنية كشخصية رياضية ووطنية، ونُكن له كل الاحترام، كما نشكره على جهوده وعطاءه الدائم لخدمة الرياضة".

وأشار قشطة في كلمته إلى أنه تم إنجاز الحد الأدنى من متطلبات المرحلة الأولى لمشروع إعادة ترميم البنية التحتية بالنادي.

وقدم مجلس إدارة النادي درع تكريم للأستاذ عبد السلام هنية، تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير الرياضة.

