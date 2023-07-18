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" التعليم" تُكرم القائمين على تدريب المشاركين في دورة الإدارة المدرسية

18 تموز / يوليو 2023 07:36

" التعليم" تُكرم القائمين على تدريب المشاركين في دورة الإدارة المدرسية

غزة - وكالة الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ثلة من المشرفين التربويين ومديري ومديرات المدارس القائمين على تدريب المشاركين في دورة الادارة المدرسية.

وحضر التكريم الذي تم بالمديرية أ. أشرف حرز الله مدير عام الإدارات التربوية بوزارة التربية والتعليم، أ. منير أبو زعيتر مدير تعليم شرق غزة، د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، أ. وجدي الزيان رئيس قسم الإدارات التربوية، أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب و د. عائد النحال مسير قسم الاشراف التربوي.

وثمن أ. حرز الله جهود القائمين على الدورة مبينا أهميتها في إعداد وتهيئة المعلمين لخوض مسابقة مدير مدرسة وتأهيلهم لمهام الإدارة المدرسية من خلال تدريبهم على العديد من المهارات الإدارية والفنية والقيادية.

بدوره أكد أ. أبو زعيتر على اهتمام وحرص مديريته على تنمية وتطوير مهارات وقدرات جميع كوادرها بما ينعكس على تحسين وتجويد الأداء.

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