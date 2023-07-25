"محيسن" يؤكد أهمية تعزيز حضور الكشافة الفلسطينية بالمحافل العربية والعالمية

غزة-وكالة الرأي

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن على أهمية تعزيز حضور الكشافة الفلسطينية في كافة المحافل العربية والعالمية، والعمل على استثمار هذه الفعاليات لنشر رسالة الشعب الفلسطيني ومعاناته تحت الاحتلال.

جاء ذلك خلال استقباله ،أمس ، في مقر الهيئة بمدينة غزة، نائب رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية محمد الحسني، وبعثة الكشافة الفلسطينية المشاركة في المخيم العالمي للكشافة (الجامبوري 2023) الذي يعقد في كوريا الجنوبية خلال الفترة 28/7 إلى 12/8/2023.

وأشار محيسن إلى أن مشاركة كوادر الكشافة الفلسطينية في الفعاليات العربية والدولية والتواصل مع العالم الخارجي يسهم في إكسابهم خبرات نوعية مميزة من شأنها النهوض بالحركة الكشفية في فلسطين.

وشدّد محيسن على حرص الهيئة على تسهيل وتذليل كافة العقبات أمام الوفود والأفراد للمشاركة في المحافل الخارجية ورفع اسم فلسطين عاليًا بين الأمم.

من جانبه، ثمن الحسني الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للشباب والثقافة لتطوير الحركة الكشفية في قطاع غزة، ودورها لتسهيل مهمة سفر وفد الكشافة للمشاركة في مخيم الجامبوري.

