الأشغال: آليات الوزارة عملت أكثر من 5 آلاف ساعة عمل

غزة-وكالة الراي

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن آليات ومعدات الوزارة نفذت العديد من مهمات العمل خلال النصف الأول من العام الجاري، تُقدر بـ 5,784 ساعة عمل.

ونوهت الوزارة ، أن تكلفة هذه المهمات تقدر بحوالي (1.44) مليون شيكل في حال شراء الخدمات من القطاع الخاص.

وشاركت آليات ومعدات الوزارة، في إزالة الأنقاض وتهيئة الطرقات وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني والبلديات، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وعملت آليات الوزارة، على استكمال مشروع تعميق حوض الميناء، وإزالة الرمال المتراكمة داخل الحوض.

وساعدت، العديد من البلديات في قطاع غزة من خلال مهمات مختلفة، بالإضافة لمهام متعددة بالتعاون مع الدوائر الحكومية المختلفة.

