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بقيمة 21 ألف شيكل

"الشرطة المجتمعية" بـخانيونـس تُنـهي عدة خلافات مالية

25 تموز / يوليو 2023 11:26

"الشرطة المجتمعية" بـخانيونـس تُنـهي عدة خلافات مالية

غزة-وكالة الرأي 

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس 7 خلافات مالية بقيمة 7330 شيكل و4000 دولار خلال الأسبوع الماضي.

وأشار المقدم إبراهيم السنوار مدير الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس أنه تم استقبال عدة شكاوى من المواطنين على إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم.

ولفت إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم، وطرح العديد من الحلول، حيث تم التوصل لاتفاق، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

وأوضح أن الشرطة المجتمعية تواصل جهودها في حل النزعات بين المواطنين وتقريب وجهات النظر في إطار المحافظة على النسيج المجتمعي.

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