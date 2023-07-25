"سلطة المياه "تدرس وتراقب محطة تحلية السودانية على تداخل البحر

غزة-وكالة الراي

قامت وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة ممثلة بمدير عام الوحدة د. منذر سالم و مدير دائرة الرصد الهيدرولوجي م. إياد مسلّم و الاخصائي الهيدرجيولوجي أ. بلال القططي بجولة تفقدية لمشروع مراقبة تأثير محطة تحلية بحر السودانية على تداخل مياه البحر في تلك المنطقة بإنشاء عدة آبار مراقبة وذلك مع ممثل جمعية مهندسي الصرف الصحي الفلسطينية في مدينة رام الله ممثلة بالأخ م. أحمد اليعقوبي لمتابعة سير العمل واخذ البيانات الهيدرولوجية اللازمة لوحدة المصادر.

وأكدت سلطة المياه أهمية المشروع في اثراء قاعدة البيانات الهيدرولوجية لدى وحدة مصادر المياه والاستفادة منها في الدراسات الهيدرولوجية، حيث يعتبر هذا المشروع مرحلة أولى لعدة مشاريع قادمة تعنى بمراقبة تداخل مياه البحر الى الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة.

