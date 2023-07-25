لجنة حكومية تتفقد الأرض المخصصة لتوسعة حوض تجمع الأمطار بالقرارة

غزة-وكالة الرأي

أجرت لجنة حكومية ضمت أ. محمد جواد الفرا نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي والمستشار د. عماد الباز و م. سمير مطير وكيل وزارة الحكم المحلي و م. عمر زايدة مدير عام الإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي وممثلين عن وزارة الزراعة جولة تفقدية للأرض التي جرى تخصيصها لتوسعة حوض تجمع مياه الأمطار في منطقة القرارة.

ووفقا لقرار اللجنة فإن توسعة الحوض التي اصبح (45دونما بدلاً من (15 دونما ) من شأنها زيادة المساحة الاستيعابية وخدمة مناطق القرارة وأبو حليب .

ومن المتوقع ان تساهم زيادة مساحة الحوض في استغلال مياه الأمطار والموارد الطبيعة في عملية ري المزروعات ويقلل الاعتماد على المياه الجوفية و الآبار في ظل أزمة المياه التي تعيشها مناطق قطاع .

بدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز على أن زيادة المساحة المخصصة لتوسعة حوض تجميع مياه الأمطار هو جزء من الخطة التي تعمل عليها الحكومة لتقليل الضغط على الخزان الجوفي و زيادة فعالية استخدام مصادر المياه البديلة لا سيما في الزراعة إضافة الى أن برك التجميع تهدف الى عدم اهدار مورد أساسي للمياه من مياه الأمطار والمحافظة على ديمومة المياه في الري بما يعزز زيادة المحاصيل الزراعية وفعالية انتاجها .

