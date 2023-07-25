الإقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر إحصائية عمل المعابر الإسبوعية

غزة-وكالةالرأي

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني احصائية عمل حركة المعابر من 18 يوليو حتى 24 يوليو 2023.

وقالت الإدارة، إنه تم خلال الأسبوع استيراد 2654 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1678 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، 976 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 95 شاحنة محملة بحديد الخردة والنحاس والتوت وملابس وشيبس وخضار عبر معبري كرم أبو سالم.

وبين التقرير أنه تم إدخال 214 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم تصدير 8099 جرام من الذهب والمجوهرات، وكمية الذهب الوارد من الضفة بلغت 15,473 جرام.

