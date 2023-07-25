وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات في نعلين غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يفتتح دورة الريادة الشرطية الثالثة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "شكاوى معبر كرم أبو سالم" ينهي 6 خلافات مالية وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء العسكري" تُصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم طلبته المتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنفذ ورشة عمل حول ماهية قانون التنفيذ وإجراءات القضية التنفيذية وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تنعى شهداء نابلس وتؤكد على ضرورة مواجهة إرهاب الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر إحصائية عمل المعابر الإسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة حكومية تتفقد الأرض المخصصة لتوسعة حوض تجمع الأمطار بالقرارة
أخبار » الأخبار الحكومية

الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات"

25 تموز / يوليو 2023 12:31

غزةوكالة الرأي :

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرها الثقافي السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات"، والذي تنظمه بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، ويشارك فيه باحثين فلسطينيين وعرب.

وحضر افتتاح المؤتمر الذي عقد في قاعة فندق الكومودور بمدينة غزة، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ورئيس هيئة الثوابت الفلسطينية الدكتور محمود الزهار، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور كمال غنيم، ومدير المركز الثقافي الماليزي الأستاذ شادي سالم، ونخبة من الشخصيات الاعتبارية والوطنية ولفيف من الأكاديميين والباحثين والمختصين.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال محيسن: "إن هذا المؤتمر يأتي سعيًا لتعزيز القيم والثوابت الوطنية ولرسم سياسة واستراتيجية ثقافية وطنية تقوم على تعزيز الهوية الفلسطينية في عمقها العربي والإسلامي"، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية يشارك في صياغتها كافة الأطر والمؤسسات والنخب الثقافية والعلمية.

وأضاف: "هذه هي معالم حضارتنا الانسانية، التي تحمل ثقافة التسامح والعدالة والقيم الراسخة، لتواجه كل الثقافات المعادية للإنسانية والقيم النبيلة التي تتأصل في الكيان الصهيوني ورعاته من دول الاستعمار والدمار والهدم فشعبنا يحمل أسمى وأرقى قيم وأرفع حضارة وثقافة".

وتابع: "يقع علينا وعلى المثقفين والنخب العلمية والابداعية آمال كبيرة في رسم هذه السياسة والاستراتيجية، من خلال الإنتاج الفكري والأدبي والفني، ونقل الذاكرة الجماعية لشعبنا وأمتنا من خلال روابط الدم والتاريخ المشترك والقيم الأصيلة والعادات والتقاليد ووحدة المصير التي تعبر عن هويتنا العربية والاسلامية، كمخزون تاريخي وحضاري يدفع نحو التحرير".

وثمن محيسن جهود اللجنتين التحضيرية والعلمية وكافة المشاركين في المؤتمر ودورهم لإنجاح المؤتمر، موجهًا شكره للمركز الثقافي الماليزي على تعاونه المستمر للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني.

من جانبه، تحدث الزهار هو مفهوم الثقافة، مبينًا أن تعريفها يختلف من شخص لآخر تبعًا لخلفيته الثقافية، مبينًا أنها حصيلة المعرفة في المجالات المختلفة والمتخصصة التي يكتسبها الإنسان في مراحل حياته المختلفة من الصبا إلى الشيخوخة، وهي نظام يتكون من مجموعة من المعتقدات والإجراءات والمعارف ونمط السلوك الذي يحدده الإنسان لتحقيق غاياته المتعددة.

وذكر أن الدين يُعد من أكثر الأدوات التي تؤثر على الثقافة وتسهم في التمييز بين المكونات النافعة من الثقافة والضارة منها.

وأكد الزهار أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الغاية الكلية المتمثلة في تحرير فلسطين بكامل ترابها، وليس من باب الترف الفكري، مثمنًا الجهود المبذولة لصناعة الثقافة الفلسطينية الأصيلة والتصدي لرواية الاحتلال المزورة.

من جهته، قال غنيم: "نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى بناء استراتيجية ثقافية تحافظ على الهوية الوطنية وتعزز الانتماء الوطني من خلال تأكيد الهوية الثقافية وتعزيزها، وتشجيع الإبداع وتعزيز المشهد الثقافي الفلسطيني وتفعيله، والإسهام في تأهيل الثقافة الفلسطينية لمجابهة تحديات العولمة".

وأضاف: "تسعى محاور المؤتمر إلى استيفاء جوانب المشهد الثقافي وروافده وتعزيزه والتحديات التي تواجهه، فلم يغفل المؤتمر محور الآداب والفكر والفنون، ومحور التنمية الثقافية وتمكين العمل المؤسساتي، ومحور سبل تعزيز دور المثقف تجاه القضايا الوطنية والمجتمعية، إضافة إلى محور الدور الحكومي في تفعيل المشهد الثقافي".

وأكد غنيم أن اللجنة التحضيرية سعت إلى تعزيز مشاركة الباحثين من فلسطين والدول العربية إيمانًا منها بأهمية الخارج والداخل في مساندة الثقافة الفلسطينية ودعمها لتنتصر على الروايات المزورة والسرقات الفاضحة والتغييب الممنهج، مبينًا أن (35) بحثًا يشارك في المؤتمر منها (5) أبحاث قدمها باحثون عرب من سوريا ولبنان وليبيا والجزائر.

يذكر أن المؤتمر ينعقد على (5) جلسات، تناقش الجلسة الأولى دور الفكر والآداب والفنون، وتتناول الجلسة الثانية التنمية الثقافية وتمكين عمل المؤسسات الثقافية، وتناقش الجلسة الثالثة الدور الحكومي في حماية الهوية وثقافة المجتمع، وتتناول الجلستين الرابعة والخامسة سُبل تعزيز دور المثقف تجاه القضايا الوطنية والمجتمعية.

 

تصوير: مدحت حجاج 

c3e84179-ac0a-4f1b-a17c-1057cd90a8c6 d9ed8459-693e-443c-acd8-ada503135888 eb9be35e-fb72-4256-9052-c644517b8e16 493786c0-e970-4433-b0bf-fc7d2d75c2a6 18e1f5e3-c781-401a-84c6-a719c6875084 4400ab29-de78-4fa4-afbb-8b8eb97c85f8 20919e23-7217-4440-9fb5-8aebbef8442a 569ad0f0-b836-4495-bf25-9366ab69b8e6
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل استشاري الجراحة العامة د. وافي عطالله

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟