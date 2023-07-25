التوجيه السياسي يفتتح دورة الريادة الشرطية الثالثة بغزة

غزة-وكالة الراي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالتعاون مع وحدة التخطيط بالمديرية العامة للشرطة دورة "الريادة الشرطية" الثالثة لـ 40 ضابطًا، بواقع 20 ساعة تدريبية.

وحضر الافتتاح د. نصر الدين مدوخ رئيس جامعة الأمة للتعليم المفتوح، والعميد أيوب أبو شعر مدير وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة والمقدم سامر السويركي موجه الشرطة بالهيئة، والرائد محمد شابط مدير دائرة النزلاء بالهيئة.

وتهدف الدورة إلى تعزيز المفاهيم الشرطية والأمنية وتطوير عمل جهاز الشرطة تجاه المواطن والمجتمع الفلسطيني.

من جهته، تحدث د. مدوخ عن أهمية هذه الدورات التدريبية لضباط جهاز الشرطة، مطالبًا الضباط الحرص على الالتزام بهذه المحاضرات.

والجدير ذكره أن البرنامج يشمل العديد من المواضيع أبرزها الثوابت الفلسطينية، وفن التعامل مع الجمهور، والعقيدة الأمنية وفقًا للضوابط الشرعية لعمل رجل الامن.

