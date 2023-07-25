وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات في نعلين غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يفتتح دورة الريادة الشرطية الثالثة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "شكاوى معبر كرم أبو سالم" ينهي 6 خلافات مالية وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء العسكري" تُصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم طلبته المتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنفذ ورشة عمل حول ماهية قانون التنفيذ وإجراءات القضية التنفيذية وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تنعى شهداء نابلس وتؤكد على ضرورة مواجهة إرهاب الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر إحصائية عمل المعابر الإسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة حكومية تتفقد الأرض المخصصة لتوسعة حوض تجمع الأمطار بالقرارة
أخبار » الأخبار الحكومية

"الإعلام الحكومي" وأصدقاء المريض يوقعان مذكرة تفاهم مشترك

25 تموز / يوليو 2023 01:52

غزة-وكالة الرأي 

وقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف صباح اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مشترك مع جمعية أصدقاء المريض، وذلك من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين.


وحضر مراسم التوقيع، كلاً من: مدير دائرة الخدمات الصحفية في المكتب الإعلامي الحكومي عبد الله كرسوع، والمدير الطبي لجمعية أصدقاء المريض د. سعيد صلاح بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة أ. د. محمد مقداد.
 

وأوضح معروف بأن المذكرة تهدف إلى مساندة الصحفيين الفلسطينيين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل واقعٍ معيشي صعب؛ منوهاً أن هذه التسهيلات تستهدف حملة البطاقة الصحفية وموظفي المكتب الإعلامي الحكومي.
 

وأثنى معروف على أداء جمعية أصدقاء المريض وجهودها في خدمة أبناء المجتمع الفلسطيني، ومشاركتها في تغطية العجز الذي طال القطاع الصحي بسبب الاحتلال والحصار.


من ناحيته، أشار د. مقداد إلى أن الجمعية قدمت تسهيلات خاصة بالصحفيين حملة البطاقة الصحفية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، شملت خصومات بنسبة 20% على قيمة الكشف الطبي، وكذلك خصومات بنسبة 10% على خدمات المختبر، والأشعة، وعيادة الأسنان، والعمليات الجراحية، والولادة الطبيعية.

ونوه إلى أن الصحفي بإمكانه أن يتلقى كافة الخدمات الطبية المذكورة بعد إبرازه بطاقة الانتساب لمؤسسته سارية المفعول"، مبيناً أن هذه التسهيلات تشمل الأب والأم والزوجة والأبناء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل استشاري الجراحة العامة د. وافي عطالله

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟