"الإعلام الحكومي" وأصدقاء المريض يوقعان مذكرة تفاهم مشترك

غزة-وكالة الرأي

وقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف صباح اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مشترك مع جمعية أصدقاء المريض، وذلك من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين.



وحضر مراسم التوقيع، كلاً من: مدير دائرة الخدمات الصحفية في المكتب الإعلامي الحكومي عبد الله كرسوع، والمدير الطبي لجمعية أصدقاء المريض د. سعيد صلاح بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة أ. د. محمد مقداد.



وأوضح معروف بأن المذكرة تهدف إلى مساندة الصحفيين الفلسطينيين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل واقعٍ معيشي صعب؛ منوهاً أن هذه التسهيلات تستهدف حملة البطاقة الصحفية وموظفي المكتب الإعلامي الحكومي.



وأثنى معروف على أداء جمعية أصدقاء المريض وجهودها في خدمة أبناء المجتمع الفلسطيني، ومشاركتها في تغطية العجز الذي طال القطاع الصحي بسبب الاحتلال والحصار.



من ناحيته، أشار د. مقداد إلى أن الجمعية قدمت تسهيلات خاصة بالصحفيين حملة البطاقة الصحفية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، شملت خصومات بنسبة 20% على قيمة الكشف الطبي، وكذلك خصومات بنسبة 10% على خدمات المختبر، والأشعة، وعيادة الأسنان، والعمليات الجراحية، والولادة الطبيعية.

ونوه إلى أن الصحفي بإمكانه أن يتلقى كافة الخدمات الطبية المذكورة بعد إبرازه بطاقة الانتساب لمؤسسته سارية المفعول"، مبيناً أن هذه التسهيلات تشمل الأب والأم والزوجة والأبناء.