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دائرة الملكية الصناعية بالاقتصاد تصدر تقريرها الإسبوعي

25 تموز / يوليو 2023 02:11

دائرة الملكية الصناعية بالاقتصاد تصدر تقريرها الإسبوعي
دائرة الملكية الصناعية بالاقتصاد تصدر تقريرها الإسبوعي

غزة-وكالة الرأي 
أصدرت دائرة الملكية الصناعية في وزارة الاقتصاد، تقريرها الإسبوعي للفترة 18/7/2023 الي 24/7/2023.

وبين التقرير أن دائرة الملكية الصناعية استقبلت 12 طلب تسجيل علامة تجارية ورسم صناعي، و 19 معاملة شملت تغييرات على العلامات ما بين تجديد ونقل ملكية وتغيير اسم وتغيير الوكيل وتغيير شكل علامة، والتفتيش عن 10 علامات تجارية، وتنفيذ 15 جلسة بسط اعتراض لعلامات تجارية، واستقبال وتدقيق عقود وكالات تجارية.

وأكدت الدائرة حرصها على تقديم الإفادة الشفوية من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وجاهياً بالحضور للمكتب فيما يخص تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية التي بلغت 20 استفساراً.
 

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