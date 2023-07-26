وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تواصل تقديم خدماتها لخريجي الثانوية العامة 2023 وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش آلية استقبال ومعالجة الشكاوى لدى الوزارات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة لـ" الرأي": نجاح أول عملية زراعة مفصل ركبة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية العمل تستقبل وفداً من مجلس أطفال فلسطين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسة "الياسين" تكرم الناجحين بـ "التوجيهي" ويحملون اسم "أحمد ياسين" وكالة الرأي الفلسطينية القانونية بالأشغال تقدم الرأي القانوني لـ 332 معاملة من بداية 2023 وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تشرف على انتخاب المجلس الشبابي لبلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تبحث آليات تطوير عمل المصليات المتنقلة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تحذر من التعامل مع شركات وهمية وكالة الرأي الفلسطينية المالية تشارك في استلام تبرعات طبية لصالح وزارة الصحة
أخبار » الأسرة و المجتمع

زيت الزيتون يقلل خطر الخرف

26 تموز / يوليو 2023 08:13

زيت الزيتون يقلل خطر الخرف
زيت الزيتون يقلل خطر الخرف

كشف علماء في الاجتماع السنوي الرئيس للجمعية الأمريكية للتغذية أنّ دمج زيت الزيتون في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد على تقليل خطر الخرف.
وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً لديهم خطر أقل بثمانیة و عشرین بالمئة للوفاة من الخرف مقارنةً بأولئك الذين لم يتناولوا زيت الزيتون مطلقاً أو نادراً.

هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في العلاقة بين النظام الغذائي والموت المرتبط بالخرف.

وحلل العلماء الاستبانات الغذائية وسجلات الوفيات التي تم جمعها من أكثر من 90 ألف أمريكي على مدى ثلاثة عقود، توفي فيها 4749 مشاركاً في الدراسة بسبب الخرف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مؤسسة "الياسين" تكرم الناجحين بـ "التوجيهي" ويحملون اسم "أحمد ياسين"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟