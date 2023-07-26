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وزارة الصحة تعقد دورة البحث الصحي المتقدم للجنة البحث العلمي

26 تموز / يوليو 2023 12:02

وزارة الصحة تعقد دورة البحث الصحي المتقدم للجنة البحث العلمي
وزارة الصحة تعقد دورة البحث الصحي المتقدم للجنة البحث العلمي

غزة- وكالة الرأي:

عقدت دائرة البحث الصحي بوحدة المعلومات الصحية اللقاء الأول لدورة البحث الصحي المتقدم، برعاية الوكيل المساعد م. أسامة قاسم حيث تستهدف الدورة لجنة البحث الصحي في وزارة الصحة وبعض الباحثين العاملين فيها .

وهدف اللقاء الأول لهذه الدورة والذي عقد عبر منصة الزووم الى اطلاع المشاركين على المكونات الرئيسية للمراجعات المنهجية (Systematic Reviews and Meta-analysis) وكيفية قراءة هذه المراجعات بصورة سليمة بهدف البدء باعداد المشاركين لاجراء المراجعات المنهجية وفق اولويات وزارة الصحة للخروج بتوصيات مبنية على الدليل لصانع القرار في الوزارة. وقد قدم اللقاء مشكورا الاستاذ المساعد بجامعة بوند الاسترالية الدكتور لؤي البرقوني.

بدوره أثنى الوكيل المساعد على هكذا لقاءات لتعزيز مقدرة الباحثين في الوزارة وحث الجميع على البحث في اولويات الوزارة لتعزيز القرار المبني على الدليل.

من جانبه أشاد هاني الوحيدي مدير عام وحدة المعلومات الصحية ورئيس لجنة البحث الصحي، بالمادة العلمية التي قدمها د. لؤي وانه سيتم استكمال هذه الدورة وذلك بعقد لقاء دوري كل اسبوعين حتى تحقق هذه الدورة اهدافها المرجوة.

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