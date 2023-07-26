"الشباب والثقافة" تشرف على انتخاب المجلس الشبابي لبلدية غزة

غزة- وكالة الرأي:

أشرفت الهيئة العامة للشباب والثقافة، على انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري الشبابي لبلدية غزة، والتي جرت بموجب اتفاقية التفاهم الموقعة مع وزارة الحكم المحلي لتشكيل مجالس شبابية للهيئات المحلية في محافظات قطاع غزة.

وبلغ عدد المشاركين في الاقتراع (132) شابًا وشابة، من أصل (243) سجلوا لعضوية الهيئة التأسيسية للمجلس، حيث تنافس المرشحين على عضوية (13) مقعداً تشكل أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس.

وفاز في عضوية المجلس الاستشاري الشبابي كل من؛ إسراء فروانة، وشيماء الحلو، وبسمة الشوا، وسالى أبو شعبان، وأنس مقداد، وحسام وشاح، ومحمد مقداد، وفؤاد بنات، وغانم حماد، وأحمد أبو سلمية، إضافة إلى محمد الحداد، وعدنان عوض، وأحمد الحاج أحمد.