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العمل تستقبل وفداً من مجلس أطفال فلسطين بغزة

26 تموز / يوليو 2023 01:47

العمل تستقبل وفداً من مجلس أطفال فلسطين بغزة
العمل تستقبل وفداً من مجلس أطفال فلسطين بغزة

غزة- وكالة الرأي:

استقبلت وزارة العمل اليوم الأربعاء، مجلس أطفال فلسطين الذي يرعاه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في مقرها بغزة.

ومثل الوزارة أ. حسين حبوش، أ. محمد صباح من الإدارة العامة للتفتيش للحديث حول آليات الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية لمنع ظاهرة عمالة الأطفال.

وناقش الطرفان، دور وزارة العمل في منع ظاهرة عمالة الأطفال في قطاع غزة، فيما أوضح أ. حبوش أن هناك لجنة مجتمعية مشتركة من عدة وزارات ومؤسسة مجتمع مدني تتابع ملف عمالة الأطفال في المنشآت التجارية والصناعية، وأن الوزارة يتوقف عملها عند عمالة الأحداث من سن 15 عاماً وحتى 18 عاماً.

واتفق الطرفان على ضرورة عقد جلسة نقاش ثانية تشمل جميع الأطراف المعنيين بملف عمالة الأطفال، من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة وحلول رقابية واضحة لمنع ظاهرة عمالة الأطفال.

وتحدث ممثلو الوزارة من التفتيش حول طبيعة عمل وزارة العمل من إدارات وأقسام مختلفة، ووضعوا أمام الأطفال الدور الحقيقي للوزارة في هذا الملف.

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