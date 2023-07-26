وحدات قمع السجون تقتحم قسم في سجن النقب

اقتحمت وحدات قمع السجون الخاصة ( يماز ودرور ومتسادا )، اليوم الأربعاء، قسم 24 في سجن النقب.
وبحسب هيئة الأسرى والمحررين، فإن وحدات القمع نقلت الأسرى إلى مكان مجهول.
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26 تموز / يوليو 2023 03:36
الداخل المحتل- وكالة الرأي:
اقتحمت وحدات قمع السجون الخاصة ( يماز ودرور ومتسادا )، اليوم الأربعاء، قسم 24 في سجن النقب.
وبحسب هيئة الأسرى والمحررين، فإن وحدات القمع نقلت الأسرى إلى مكان مجهول.
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