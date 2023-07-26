وحدات قمع السجون تقتحم قسم في سجن النقب

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

اقتحمت وحدات قمع السجون الخاصة ( يماز ودرور ومتسادا )، اليوم الأربعاء، قسم 24 في سجن النقب.

وبحسب هيئة الأسرى والمحررين، فإن وحدات القمع نقلت الأسرى إلى مكان مجهول.